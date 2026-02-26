“Τα Γεράκια” στο χωριό Κόκκινο

Η δράση ξεκινά στις 11 π.μ. και περιλαμβάνει οργανωμένη πεζοπορική διαδρομή από το Κόκκινο έως τη Δρακότρυπα και τον Πανείκα, καθώς και περιήγηση στο γραφικό χωριό. Στο κάλεσμα επισημαίνεται ότι: "Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια απλή υπαίθρια δραστηριότητα. Συνιστά μια συνειδητή προσπάθεια επανασύνδεσης με τον τόπο, ενεργοποίησης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Σε μια εποχή που οι μικροί οικισμοί δοκιμάζονται από την απομόνωση και τη δημογραφική συρρίκνωση, η συλλογική παρουσία στα μονοπάτια και στις πλατείες αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Η συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης, παρουσίας και ελπίδας. Η 1η Μαρτίου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μια νέα περίοδο εξωστρέφειας, συνεργασίας και βιωματικής ανάπτυξης στον Λυκόδημο.

Η ομάδα «Τα Γεράκια» συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί το όραμα της ενεργής συμμετοχής, της γνωριμίας με τον τόπο και της δημιουργίας ζωντανών κοινοτήτων". Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση, καλέστε στο 6945568387.