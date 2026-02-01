12:19 01/02
“Το Δικαστικό Μέγαρο πρέπει να ενταχθεί στα μνημεία της Μεσσηνίας, γιατί είναι ταυτόχρονα και πολυλίμνιο και έχει και καταρράκτες”.
Γ.Σ.
Ηταν η πιο πετυχημένη ατάκα που έχουμε ακούσει εδώ και καιρό, από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Καλαμάτας Ανδρέα Πατσιώτη, για την τραγική κατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου, στην κοπή της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου:
“Το Δικαστικό Μέγαρο πρέπει να ενταχθεί στα μνημεία της Μεσσηνίας, γιατί είναι ταυτόχρονα και πολυλίμνιο και έχει και καταρράκτες”.
Γ.Σ.