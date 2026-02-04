Απροσπέλαστα πεζοδρόμια

Απροσπέλαστα είναι πολλές φορές μέσα στη μέρα τα πεζοδρόμια στην οδό Νικηταρά λόγω της πρόχειρης στάθμευσης.

Εικόνες σαν κι αυτήν υπενθυμίζουν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες για τη σωστή διαχείριση της στάθμευσης στο κέντρο και για τη δημιουργία νέων χώρων, χωρίς την πεπατημένη τού “θα”.

Τ.Αν.