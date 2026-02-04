eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2026 17:11

Απροσπέλαστα πεζοδρόμια

Γράφτηκε από τον

Απροσπέλαστα πεζοδρόμια

Premium Strom

Απροσπέλαστα είναι πολλές φορές μέσα στη μέρα τα πεζοδρόμια στην οδό Νικηταρά λόγω της πρόχειρης στάθμευσης.

Εικόνες σαν κι αυτήν υπενθυμίζουν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες για τη σωστή διαχείριση της στάθμευσης στο κέντρο και για τη δημιουργία νέων χώρων, χωρίς την πεπατημένη τού “θα”.

Τ.Αν.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις