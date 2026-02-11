Οι σύντομες στάσεις οχημάτων -ακόμα και δικύκλων- δίπλα στους μπλε κάδους καταλήγουν όλο και συχνότερα στα «σπιτάκια της ανακύκλωσης».

Εκεί, κάθε κουτί και κάθε μπουκάλι μετατρέπεται σε 3 λεπτά -ένα μικρό, αλλά μετρήσιμο αντίβαρο στην ακρίβεια.

Το ανταποδοτικό σύστημα δείχνει να λειτουργεί: Περισσότερα υλικά επιστρέφουν στον κύκλο ανακύκλωσης και λιγότερα χάνονται στα απορρίμματα. Το ερώτημα όμως παραμένει αν πρόκειται για περιβαλλοντική συνείδηση ή για μια πρακτική ανάγκης.

Ίσως τελικά το κίνητρο να είναι η αρχή. Η ανάγκη οδηγεί στα «σπιτάκια», η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια -και η συνήθεια μπορεί να γίνει κουλτούρα, αν η πόλη επενδύσει σε αυτήν πέρα από τα 3 λεπτά.