Καλαμάτα: Λείπει το Παιδικό Καρναβάλι

Εν μέσω της αποκριάτικης κινητικότητας, το Παιδικό Καρναβάλι απουσιάζει και φέτος από το πρόγραμμα της Καλαμάτας.

Κι όμως, η πρώτη διοργάνωση το 2020 -με θέμα την ανακύκλωση- είχε προλάβει, λίγες μόλις ημέρες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, να δείξει τη δυναμική της και να κερδίσει παιδιά και γονείς.

Από τότε μπήκε στο συρτάρι και δεν ξαναβγήκε. Μια εκδήλωση που μπορεί να πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν το τριήμερο της Αποκριάς δεν επιβαρύνει το πρόγραμμα, αντίθετα το εμπλουτίζει. Κυρίως όμως επενδύει σε κάτι πολύ σημαντικό: στη χαρά των παιδιών.

Γιατί ο πολιτισμός δεν μετριέται μόνο με σκηνές και συναυλίες, αλλά με τις αναμνήσεις που δημιουργεί στις επόμενες γενιές.