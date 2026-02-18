Η εικόνα στο κέντρο της Καλαμάτας δεν θυμίζει πλέον απλώς «κυκλοφοριακή πίεση», αλλά σταδιακή εγκατάλειψη κάθε έννοιας δημόσιου χώρου.

Η παράνομη στάθμευση όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά μετατρέπεται σε κανονικότητα: αυτοκίνητα επάνω σε πεζοδρόμια, διαβάσεις αποκλεισμένες, γονείς με καρότσια και ηλικιωμένοι αναγκασμένοι να κινούνται στο οδόστρωμα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο συγκοινωνιακό, είναι ζήτημα καθημερινής ασφάλειας και πολιτισμού. Όταν ο πεζός εκτοπίζεται από τον χώρο που προορίζεται γι’ αυτόν, η πόλη παύει να λειτουργεί ως κοινότητα και μετατρέπεται σε πεδίο αυθαιρεσίας.

Η απουσία ελέγχου -ή η ανοχή- λειτουργεί ως μήνυμα ότι η παραβίαση των κανόνων δεν έχει συνέπειες.