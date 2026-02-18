eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026

Να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό

Το πολύ νερό που κατεβάζει αυτές τις μέρες το ρέμα Κερεζένια στα Γιαννιτσάνικα, στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου της Καλαμάτας, καταδεικνύει τη μεγάλη αναγκαιότητα να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί μέχρι και τη Ναυαρίνου το σημαντικό, αλλά πολύπαθο αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιεί ο “Μορέας”.

Ο Δήμος οφείλει να ασχοληθεί και να πιέσει το υπουργείο Υποδομών για να συντελεστούν, επιτέλους, οι απαλλοτριώσεις και να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο.

