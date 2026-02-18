Να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό

Το πολύ νερό που κατεβάζει αυτές τις μέρες το ρέμα Κερεζένια στα Γιαννιτσάνικα, στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου της Καλαμάτας, καταδεικνύει τη μεγάλη αναγκαιότητα να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί μέχρι και τη Ναυαρίνου το σημαντικό, αλλά πολύπαθο αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιεί ο “Μορέας”.