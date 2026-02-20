Στο έδαφος για μήνες

Πεσμένη στο έδαφος είναι εδώ και μήνες μια από τις σιδερένιες βάσεις στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας, στον χώρο που προορίζεται για τη στάθμευση των ποδηλάτων.

Με αρκετούς οδηγούς να τα δένουν σε οποιοδήποτε σημείο, δυσκολεύοντας την κίνηση των πεζών, οι υποδομές αυτές καλό θα ήταν να προσεχθούν, σε μια πόλη που υποτίθεται ότι θέλει να ενισχύσει την μικροκινητικότητα.

Τ.Αν.