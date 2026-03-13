Παροχή υπηρεσιών ή εργολαβική ομηρία;

Η «ενοικίαση» εργαζομένων, που έχει βαφτιστεί παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, έχει μετατραπεί σε τεράστιο πρόβλημα. Η φύλαξη, η καθαριότητα, η ναυαγοσωστική κάλυψη, η παροχή συμβούλων και πολλές άλλες ευφάνταστες συμβάσεις καλύπτουν τα κενά του Δημοσίου σε προσωπικό, εξασφαλίζοντας «εργολαβικό κέρδος» σε εταιρείες που «επιχειρούν» ενοικιάζοντας εργαζόμενους. Σε μια ολοκληρωμένη αγορά και σε ένα σύστημα με καθαρούς όρους και κανόνες, το να αγοράζει το Δημόσιο υπηρεσίες από ιδιώτες παρόχους ενδεχομένως να μην αποτελούσε πρόβλημα. Στη χώρα, όμως, όπου καριέρα κάνει μόνο ο γνωστός του γνωστού και ο έχων τη σωστή στήριξη, η όλη ιστορία έχει μεταβληθεί σε τεράστιο ζήτημα.

Οι διαγωνισμοί φύλαξης και καθαριότητας αποτελούν τον τρόμο των γραφείων προμηθειών. Εντάσεις, ενστάσεις, προσφυγές, δικαστικές διαμάχες και πολλά ακόμη συγκροτούν μια προβληματική κατάσταση. Ανάλογα με την περίσταση και το αντικείμενο, συναντούμε λυσσαλέο πόλεμο και ανταγωνισμό, αλλά και μοναδικές προσφορές που μυρίζουν εναρμονισμένη πρακτική στο παρασκήνιο. Το σίγουρο είναι ότι στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου και της αυτοδιοίκησης, όπου γίνεται χρήση των υπηρεσιών ενοικίασης εργαζομένων, παρατηρούνται προβλήματα.

Την ίδια ώρα, μεγάλο ζήτημα αποτελεί τόσο η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που αγοράζονται από τους φορείς του Δημοσίου όσο και ο τρόπος που πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Κατά καιρούς έχουν ειπωθεί και καταγγελθεί πολλά. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται δραστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με αυστηρό έλεγχό τους. Κρίσιμο σημείο η αυστηρή παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που αναλαμβάνουν, αλλά και του πώς καλύπτονται μισθολογικά και ασφαλιστικά οι εργαζόμενοι που απασχολούνται.

Το Δημόσιο ενδεχομένως να πληρώνει λιγότερα χρήματα από όσα θα πλήρωνε αν είχε μόνιμο προσωπικό για αυτές τις δουλειές, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να χρηματοδοτεί και να επιδοτεί εργασιακές γαλέρες. Δεν μπορεί, ταυτόχρονα, να ανέχεται και να μη «βλέπει» εναρμονισμένες πρακτικές που εκτινάσσουν το οικονομικό κόστος. Τα πράγματα, προφανώς, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και καλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι όμως εξίσου βέβαιο ότι, ακόμα και αν υπάρχουν λίγοι κακοί, δημιουργούν ένα περιβάλλον που χρειάζεται ξεκαθάρισμα.

Με επιβολή κανόνων σε όλες τις φάσεις μπορεί να επιτευχθεί οικονομικότητα και αποτελεσματικότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να παγιωθεί μια κατάσταση, η οποία είναι σε βάρος των εργαζομένων αλλά και συνολικά των συμφερόντων των πολιτών.

