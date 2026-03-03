Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος, Ευγενία Βραχνού. Αντιπρόεδρος, Μανώλης Σπυρέας. Γραμματέας, Αρετή Κορακοβούνη. Ταμίας, Σοφία Σπυρέα -Μαρίνη. Ειδ. Γραμματέας,
Αναστασία Μπιστόλα. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Φωτεινή Μαούνου. Εφορος υλικού, Γιάννης Μαρινόπουλος. Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Βενετία Παπανικολοπούλου, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Λίτσα Κουμουνδούρου.
Τρίτη, 03 Μαρτίου 2026 20:16
Το νέο Δ.Σ. της “Αρμονίας”Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σε Σώμα συγκροτήθηκε η Ενωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας “Αρμονία” κατόπιν των αρχαιρεσιών της 4ης Φεβρουαρίου.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος, Ευγενία Βραχνού. Αντιπρόεδρος, Μανώλης Σπυρέας. Γραμματέας, Αρετή Κορακοβούνη. Ταμίας, Σοφία Σπυρέα -Μαρίνη. Ειδ. Γραμματέας,
Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα