Στο ήδη ασφυκτικό κυκλοφοριακό τοπίο του κέντρου κατά τις ώρες αιχμής, ένα ακόμη φαινόμενο έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά: Τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν σε γωνίες διασταυρώσεων, παρεμποδίζοντας την κίνηση των λεωφορείων.

Παρά την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων ακριβώς για να αποτρέπεται αυτή η πρακτική, ορισμένοι οδηγοί φαίνεται πως τα αγνοούν επιδεικτικά.

Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο: Λεωφορεία που δυσκολεύονται να στρίψουν, καθυστερήσεις στην ήδη πιεσμένη κυκλοφορία και εκνευρισμός για οδηγούς και επιβάτες. Ένα μικρό παράδειγμα καθημερινής αυθαιρεσίας που, πολλαπλασιαζόμενο, μετατρέπεται σε σοβαρό πρόβλημα για τη λειτουργία της πόλης. Σε μια περίοδο που όλοι ζητούν καλύτερη συγκοινωνία και λιγότερη κίνηση στους δρόμους, ο στοιχειώδης σεβασμός στους κανόνες θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο, όχι η εξαίρεση.