«Πήγαν να τη βγάλουν τρελή για να την απολύσουν» - Σάλος με τον θάνατο της καθηγήτριας μετά από bullying

Σοκ, και πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της 57χρονης καθηγήτριας αγγλικών, Μέσης Εκπαίδευσης, στη Θεσσαλονίκη, από εγκεφαλικό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης από ομάδα μαθητών στο σχολείο όπου δίδασκε.

Το γεγονός αυτό κλήθηκαν να σχολιάσουν ο Μπάμπης Αποστολίδης, Δικηγόρος οικογένειας της εκπαιδευτικού, Σοφίας Χρηστίδου, όσο και ο Δημήτρης Καπέτης, αντιπρόεδρος Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αποστολίδης στην ΕΡΤ, περιέγραψε ως εξής την κατάσταση που βίωνε η 57χρονη εκπαιδευτικός: «Θα είχαμε κινηθεί εδώ και καιρό για τα παιδιά. Δεν ήθελε η μακαρίτισσα, διότι πριν ένα μήνα είχαμε ειδοποιήσει τη διεύθυνση με αναφορά για το τι γίνεται, ότι είχε χαθεί ο έλεγχος πια, ότι της πετούσαν μπουκάλια, με γάλα και κακάο, έκαναν διάφορες ασχήμιες μέσα στην τάξη».

Ο ζωντανός εφιάλτης της καθηγήτριας

«Ήθελε να γράψει στον πίνακα και της ερχόταν τα μπουκάλια με το νερό. Μέχρι και βιβλία, χοντρά βιβλία και ένα βιβλίο γερμανικών της έφυγε πίσω στην πλάτη της ή θρανία να μετακινούνται, να μουγκρίζουν σαν τα ζώα και μιλάω για 6 με 8 παιδιά».

Και πρόσθεσε “Ότι τη σκάσανε οι συνάδελφοι της είναι γεγονός. Τη σκάσανε διότι δεν φεύγει κανείς τώρα…άμα έχω 6 μήνες στην πρέσα, έχοντας και τα προηγούμενα και σε πιέζω, σε υποβαθμίζω, δεν σου δίνω σημασία, σου συμπεριφέρομαι ουσιαστικά χειρότερα από τα παιδιά και σε παραπέμπω στην υγειονομική επιτροπή που σημαίνει ότι πάω να σε βγάλω τρελή για να σε απολύσουν, ε, τώρα ή έμφραγμα θα πάθεις ή καρκίνο ή ανακοπή ή εγκεφαλικό, δεν τη γλιτώνεις, έτσι, με τα διδάγματα της κοινής πείρας (…)”.

Ως προς το αν θα περιμένει να δει και το αποτέλεσμα της έρευνας της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο Δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού σημείωσε:

“Παράλληλα θα ενεργήσουμε διότι έχουμε και πληροφορίες. Δεν γίνεται η μακαρίτισσα ένα μήνα πριν, με αναφορά της στη διεύθυνση και στη δευτεροβάθμια και στο σχολείο της και στο Υπουργείο Παιδείας να τα αναφέρει όλα αυτά και αυτοί να κοιμούνται.

Και δεν ξέρω τώρα λαμβάνω περίεργες πληροφορίες και φωτογραφίες. Αυτά είναι υπό εξέταση. Θα πάνε στην ασφάλεια να εξεταστούν. Αλλά λαμβάνω και πληροφορίες ότι η συμπεριφορά της είχε να κάνει με την εμπλοκή και κάποιου από τα παιδιά εκεί του καθηγητικού κατεστημένου του σχολείου, σε όλο αυτό το μπούλινγκ της καθηγήτριας (…)”.

Από την πλευρά του τώρα, ο κ. Καπέτης, ανέφερε χαρακτηριστικά “Τη γνωρίζαμε βέβαια τη συνάδελφο. Ήταν και μέλος του σωματείου (…). Δεν θα κρίνουμε εμείς, εφόσον υπάρχουν τα θεσμικά όργανα να ερευνήσουν το θέμα και να βγάλουν απόφαση με τον δέοντα τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει“.

Σχετικά με το αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε μια τάξη, σε ένα σχολείο, επισήμανε “Τα σχολεία είναι κομμάτι της κοινωνίας. Δείτε λίγο σε τι κοινωνία ζούμε για να καταλάβουμε και τα σχολεία. Εμείς το ζούμε αυτό καθημερινά.

Ενδεικτικά να σας πω ότι στο δικό μου το σχολείο, ας πούμε η πρώτη Λυκείου, δεν θα πάει εκδρομή φέτος και θα είναι η τιμωρία της για τη συμπεριφορά της. Και αυτό συμβαίνει στα περισσότερα σχολεία. Αλλά σε τι κοινωνία όμως ζούμε; Τι εισπράττουν αυτά τα παιδιά συνέχεια; Βία παντού. Δηλαδή, ό, τι κανάλια και να ανοίξετε αυτό που βλέπετε είναι η βία“.

Παράλληλα, ο κ. Καπέτης είπε “Η έρευνα θα δείξει πώς έχουν τα πράγματα. Eγώ λέω ότι απλώς αν ξεφύγουμε επειδή το γνωρίζω το σχολείο είναι στην ΕΛΜΕ μου και το επισκέπτομαι, δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής. Ανάλογα δηλαδή με το πως είναι η περιοχή, τι μαθητές έχει και μιλάμε τώρα για το οικονομικό και το πολιτιστικό υπόβαθρό τους, ανάλογα είναι και η κατάσταση μέσα στα σχολεία. Το αν θα ξεφύγει ή όχι σε δεδομένη στιγμή, αυτό είναι κάτι άλλο”.

Τέλος, αναφορικά με το αν θα ψάξει το θέμα και αν θα τοποθετηθεί εκ νέου, τόνισε “Θα βγάλουμε άμεσα, σήμερα, αύριο μία πρώτη ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα ως συνδικαλιστικό όργανο δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Υπάρχει και η εισαγγελική εντολή, απλά δεν πρόκειται να αφήσουμε να μείνει απλά ανεξερεύνητο το θέμα“.