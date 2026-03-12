Αναγκαία παρέμβαση

17:45 12/03
Η εικόνα “φωνάζει” πως πρέπει να γίνει παρέμβαση που δεν θα καταργεί το δίκτυο ομβρίων, αλλά θα άρει την επικινδυνότητα και θα προστατεύει τους οδηγούς δικύκλων.
Γ.Σ.
Εγινε και η διαγράμμιση και αποκαλύφθηκε ότι στον εθνικό δρόμο στο Ασπρόχωμα, αμέσως μετά τον κόμβο Ζαφείρη, υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος κυρίως για τους οδηγούς δικύκλων, καθώς μέρος του οδοστρώματος δεν έχει άσφαλτο και βρίσκεται στο δίκτυο ομβρίων, πάνω σε σχάρες φρεατίων.
Γ.Σ.