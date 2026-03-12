Αναγκαία παρέμβαση

Εγινε και η διαγράμμιση και αποκαλύφθηκε ότι στον εθνικό δρόμο στο Ασπρόχωμα, αμέσως μετά τον κόμβο Ζαφείρη, υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος κυρίως για τους οδηγούς δικύκλων, καθώς μέρος του οδοστρώματος δεν έχει άσφαλτο και βρίσκεται στο δίκτυο ομβρίων, πάνω σε σχάρες φρεατίων.