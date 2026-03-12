eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ανάδοχος για αποκατάσταση υποδομών στην Αβία

Οριστικός ανάδοχος για το έργο «Αποκατάσταση Υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας στη Δημοτική Ενότητα Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 930.000 ευρώ, αναδείχθηκε με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Αβίας της Δυτικής Μάνης και περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση φθορών και ζημιών που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στην περιοχή.

