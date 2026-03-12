Δήμος Καλαμάτας: Παράταση του έργου αναβάθμισης των πεζοπορικών διαδρομών

Την έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Καλαμάτας» 156 χιλιομέτρων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU, με συνολικό προϋπολογισμό για τον Δήμο Καλαμάτας 220.045,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προγραμματική σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Πάρνωνας Α.Ε.», ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης. Σύμφωνα με την εισήγηση που κατατέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε μετά από καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση του έργου. Για τον λόγο αυτό, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγήθηκε την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Με την απόφαση που εγκρίθηκε, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται έως τις 30 Ιουνίου του 2026, ενώ το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης παραμένει αμετάβλητο.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών της περιοχής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού και στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Μεσσηνίας. Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως έχουν ολοκληρωθεί 100% οι καθαρισμοί, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των πινακίδων, ενώ πλέον απομένει το πλάνο προβολής.

Από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το πόσο καθαρά είναι τα μονοπάτια σήμερα, βάσει και των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων. Ως μέλος της Προγραμματικής, ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, ανέφερε πως μέσω του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας έχουν γίνει παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Βέργα και Αλαγονία, με την πιο κοντινή διαδρομή στην πόλη να είναι αυτή μεταξύ άνω – κάτω Βέργας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας αναβαθμίζει το υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών δημιουργώντας συνθήκες βιωσιμότητας με παρεμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς καμία επίπτωση σε αυτό. Όσον αφορά την επιλογή των εργασιών ακολουθήθηκε μη επεμβατικό μοντέλο με γνώμονα την διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις. Όλες οι παρεμβάσεις έγιναν με σεβασμό στο περιβάλλον με υλικά συμβατά σε αυτό και στα πλαίσια των διατάξεων που θα ισχύουν από άποψη προστασίας των δασικών εκτάσεων. Βασικοί και κρίσιμοι στόχοι για τον Δήμο Καλαμάτας είναι το έργο να: αναπτύσσει τον εναλλακτικό τουρισμό, να ενσωματώνει την κοινωνία των πολιτών και να προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.