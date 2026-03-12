Ο καταμετρητής ταχύτητας επί της Ναυαρίνου έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια απλώς… διακοσμητικός.

Η ηλεκτρονική συσκευή παραμένει ανενεργή, θυμίζοντας περισσότερο εγκαταλελειμμένο εξοπλισμό παρά εργαλείο οδικής ασφάλειας. Και εύλογα γεννάται το ερώτημα: γιατί δεν αποσύρεται ή, ακόμη καλύτερα, γιατί δεν επισκευάζεται ώστε να επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκε;

Σε έναν δρόμο όπου η ταχύτητα των οχημάτων αποτελεί συχνό ζήτημα, μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να λειτουργεί αποτρεπτικά και υπενθυμιστικά για τους οδηγούς. Αντί γι’ αυτό, παραμένει ένα «νεκρό» κουτί, ως σύμβολο χαμένης χρησιμότητας.