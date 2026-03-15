Ακατάλληλη ράμπα

Η απότομη κλίση στη ράμπα στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου και Λεωνίδου από τη μία πλευρά αλλά και η ανύπαρκτη υποδομή από την άλλη, προκαλεί εύλογες αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε αναγνώστης της «Ε», η κατασκευή όχι μόνο δεν διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, αλλά δημιουργεί και προβλήματα στους πεζούς που περνούν από το σημείο, πόσο μάλλον όταν έχουν καρότσι.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που αντί να βελτιώνει την προσβασιμότητα, φαίνεται να την δυσκολεύει. Το ζήτημα χρειάζεται άμεση επανεξέταση, ώστε η ράμπα να ανταποκρίνεται πραγματικά στον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, ενώ καλό θα ήταν σε μια ευρύτερη φάση βελτίωσης να μπει συνολικά το βόρειο πεζοδρόμιο.