Εικόνα εργοταξίου πάνω από κεφάλια παιδιών

Την απορία και την ανησυχία του σχετικά με τη νέα κεραμοσκεπή στον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, μετά τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων, εξέφρασε γονέας στην «Ε», θέτοντας ένα ζήτημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Το ερώτημα για το κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη η εκτέλεση τέτοιων εργασιών ενώ ο σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία, είναι απολύτως εύλογο, ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για στοίβες κεραμιδιών στη στέγη, που ενδέχεται να μετακινηθούν ή και να κατρακυλήσουν, ιδίως σε περίπτωση σεισμού.

Σε χώρους που φιλοξενούν μικρά παιδιά, η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η εικόνα ενός εργοταξίου εν εξελίξει πάνω από τα κεφάλια παιδιών γεννά προβληματισμούς και απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις.