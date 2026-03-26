eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026 18:52

Εικόνα εργοταξίου πάνω από κεφάλια παιδιών

Γράφτηκε από τον

Εικόνα εργοταξίου πάνω από κεφάλια παιδιών

Premium Strom

Την απορία και την ανησυχία του σχετικά με τη νέα κεραμοσκεπή στον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, μετά τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων, εξέφρασε γονέας στην «Ε», θέτοντας ένα ζήτημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Το ερώτημα για το κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη η εκτέλεση τέτοιων εργασιών ενώ ο σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία, είναι απολύτως εύλογο, ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για στοίβες κεραμιδιών στη στέγη, που ενδέχεται να μετακινηθούν ή και να κατρακυλήσουν, ιδίως σε περίπτωση σεισμού.

Σε χώρους που φιλοξενούν μικρά παιδιά, η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η εικόνα ενός εργοταξίου εν εξελίξει πάνω από τα κεφάλια παιδιών γεννά προβληματισμούς και απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις