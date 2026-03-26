eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026 20:00

Καμία μέριμνα...

Γράφτηκε από τον

Καμία μέριμνα...

Premium Strom

Απορία έως και οργή προκαλούν συχνά οι εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σχολικών υποδομών, εντός και εκτός.

Στην περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, στην πλευρά της οδού Κρήτης, το πεζοδρόμιο παραμένει εδώ και μέρες πλήρως κατειλημμένο από κλαδιά, χωρίς καμία μέριμνα για την απομάκρυνσή τους.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό: Μικρά παιδιά αναγκάζονται να κινούνται στο οδόστρωμα, εκτεθειμένα σε διερχόμενα οχήματα, σε έναν δρόμο όπου οι ταχύτητες συχνά δεν είναι αμελητέες.

Σε μια πόλη που οφείλει να θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να θεωρούνται απλώς «καθημερινότητα», αλλά καμπανάκι ευθύνης για άμεση παρέμβαση.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις