Απορία έως και οργή προκαλούν συχνά οι εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σχολικών υποδομών, εντός και εκτός.

Στην περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, στην πλευρά της οδού Κρήτης, το πεζοδρόμιο παραμένει εδώ και μέρες πλήρως κατειλημμένο από κλαδιά, χωρίς καμία μέριμνα για την απομάκρυνσή τους.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό: Μικρά παιδιά αναγκάζονται να κινούνται στο οδόστρωμα, εκτεθειμένα σε διερχόμενα οχήματα, σε έναν δρόμο όπου οι ταχύτητες συχνά δεν είναι αμελητέες.

Σε μια πόλη που οφείλει να θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να θεωρούνται απλώς «καθημερινότητα», αλλά καμπανάκι ευθύνης για άμεση παρέμβαση.