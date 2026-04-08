Η κατάσταση στην 23ης Μαρτίου αναδεικνύει ένα ζήτημα που ξεπερνά την απλή αισθητική του δημόσιου χώρου και αγγίζει ευθέως την ασφάλεια των πολιτών.

Οι κακοτοποθετημένες πλάκες και οι κυβόλιθοι σε ορισμένα σημεία, αλλά και κάποια κενά που υπάρχουν, συνθέτουν μια επικίνδυνη καθημερινότητα για πεζούς κάθε ηλικίας, με τους μικροτραυματισμούς να πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, όμως η επανάληψη περιστατικών δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη προτεραιότητα. Η έγκαιρη αποκατάσταση των φθορών δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική υποχρέωση για μια πόλη που θέλει να σέβεται τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.