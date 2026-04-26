Η μέθοδος των… 500 ευρώ

Μία ασυνήθιστη μορφή διαφήμισης έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στους δρόμους της Καλαμάτας, με έντυπα που από τη μία όψη θύμιζαν χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία: πρόκειται για μια κίνηση που «παίζει» με το ένστικτο και την περιέργεια των περαστικών, αναγκάζοντάς τους να σκύψουν και να εξετάσουν τι ακριβώς έχουν μπροστά τους.

Παρότι λίγοι θα πίστευαν ότι πρόκειται για αληθινά χρήματα, η εικόνα και μόνο αρκεί για να τραβήξει την προσοχή — στοιχείο πολύτιμο σε μια εποχή κορεσμένη από διαφημιστικά μηνύματα.

Ωστόσο, όπως τόνισε περαστικός, η πρακτική αυτή κινείται σε μια λεπτή γραμμή, ανάμεσα στην πρωτοτυπία και την παραπλάνηση, εγείρονται ερωτήματα για τα όρια της διαφήμισης στον δημόσιο χώρο.