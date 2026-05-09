Ακόμα πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας η Fraport

Πλησιάζει ο χρόνος ανάληψης της διαχείρισης του Αεροδρομίου Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” από τη Fraport, καθώς σύμφωνα με δημοσέιυμα της στήλης “Ο Δήκτης” της εφημερίδας “Καθημερινή” η κοινοπραξία αναμένεται να μπει από τον Ιούνιο.

Ακόμα νωρίτερα δηλαδή, από ότι είχε προαναγγείλει προ ημερών στο Messinia Forum ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Γιώργος Βήλος, ο οποίος είχε αναφέρει ότι αυτό θα γινόταν τον Ιούλιο.