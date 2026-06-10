Κίνδυνος από βράχια...

17:17 10/06
Οι αρμόδιοι της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας οφείλουν να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο σημείο και να άρουν την επικινδυνότητα.
Γ.Σ.
Βράχια κρέμονται επικίνδυνα στον δρόμο της Μάνης, αμέσως μετά τη γέφυρα της Κοσκάραγας, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα. Αυτό μας επισήμανε συμπολίτης μας, που περνάει συχνά από κει κι εκφράζοντας την ανησυχία του, μάς έστειλε και τη φωτογραφική επιβεβαίωση.
Οι αρμόδιοι της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας οφείλουν να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο σημείο και να άρουν την επικινδυνότητα.
Γ.Σ.