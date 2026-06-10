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Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 17:17

Κίνδυνος από βράχια...

Γράφτηκε από τον

Κίνδυνος από βράχια...

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Βράχια κρέμονται επικίνδυνα στον δρόμο της Μάνης, αμέσως μετά τη γέφυρα της Κοσκάραγας, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα. Αυτό μας επισήμανε συμπολίτης μας, που περνάει συχνά από κει κι εκφράζοντας την ανησυχία του, μάς έστειλε και τη φωτογραφική επιβεβαίωση.

Οι αρμόδιοι της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας οφείλουν να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο σημείο και να άρουν την επικινδυνότητα.

Γ.Σ.

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