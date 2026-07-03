Η εικόνα με τα κλαδέματα που εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα στα πεζοδρόμια της Καλαμάτας δεν λέει να μετριαστεί.

Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα αισθητικής, αλλά κυρίως για θέμα ασφάλειας και σεβασμού στον δημόσιο χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι σωροί από κλαδιά καταλαμβάνουν ακόμη και τις οδεύσεις τυφλών, δυσχεραίνοντας ή καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Η αυθαίρετη απόρριψη φυτικών υπολειμμάτων δεν μπορεί να αποτελεί λύση ευκολίας. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους πολίτες και ουσιαστικότερη εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε ο δημόσιος χώρος να παραμένει προσβάσιμος και ασφαλής για όλους.