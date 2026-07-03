12:11 03/07
Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα αισθητικής, αλλά κυρίως για θέμα ασφάλειας και σεβασμού στον δημόσιο χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι σωροί από κλαδιά καταλαμβάνουν ακόμη και τις οδεύσεις τυφλών, δυσχεραίνοντας ή καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Η αυθαίρετη απόρριψη φυτικών υπολειμμάτων δεν μπορεί να αποτελεί λύση ευκολίας. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους πολίτες και ουσιαστικότερη εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε ο δημόσιος χώρος να παραμένει προσβάσιμος και ασφαλής για όλους.