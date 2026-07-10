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Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026 20:27

Διαμαρτυρίες στο Χαρακοπιό

Γράφτηκε από την

Διαμαρτυρίες στο Χαρακοπιό

Navarino Agora

 

Για έντονη ηχορύπανση, η οποία πλήττει το τουριστικό προφίλ της περιοχής, διαμαρτύρονται κάτοικοι του Χαρακοπιού στην «Ε».

Σύμφωνα με τους ίδιους, κατά τις βραδινές ώρες οι πειραγμένες εξατμίσεις από Ι.Χ. και οι σούζες από μηχανάκια δημιουργούν έναν συνεχή και ιδιαίτερα ενοχλητικό θόρυβο, ενώ, όπως καταγγέλλουν, οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δρόμο προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα ακόμη και η διέλευση ενός ασθενοφόρου σε περίπτωση ανάγκης, να καθίσταται δύσκολη. Η μόνη ελπίδα των κατοίκων, όπως αναφέρουν, είναι η παράκαμψη του Χαρακοπιού, ένα έργο που ενδέχεται να αποτελέσει λύση στην καθημερινή ασφυκτική κατάσταση που βιώνουν.

Κ.Δρ.

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