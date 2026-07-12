Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και το «ξέφραγο αμπέλι» της Καλαμάτας

Με σχεδόν καθολική εποπτεία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης παρεμβαίνει, όπως διαπιστώσαμε από κοντά, για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων καταστάσεων που προκαλεί η κίνηση ηλεκτρικών πατινιών στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Στην Καλαμάτα, αντίθετα, φτάνοντας στα μέσα του καλοκαιριού, η εικόνα στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου παραπέμπει σε «ξέφραγο αμπέλι».

Πατίνια και ποδήλατα κινούνται συχνά ανάμεσα στους πεζούς, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι αναβάτες χρησιμοποιούν τις κόρνες τους, απαιτώντας ουσιαστικά από τον κόσμο να κάνει στην άκρη για να περάσουν.

Μια εικόνα που όχι μόνο προκαλεί ενόχληση, αλλά δημιουργεί και εύλογους προβληματισμούς για την ασφάλεια των πεζών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν διακρίνεται κάποια συστηματική παρέμβαση ή εντατικοποίηση των ελέγχων από τον Δήμο, παρά τα επαναλαμβανόμενα παράπονα πολιτών.