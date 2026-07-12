Να γίνει πάρκινγκ

Να καθαριστεί αυτός ο κοινόχρηστος χώρος, απέναντι από την αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς και να διαμορφωθεί σε πάρκινγκ αυτοκινήτων, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, ζητούν

περίοικοι, από τον Δήμο Καλαμάτας.