Να γίνει πάρκινγκ

Η σημερινή του εικόνα είναι αποκρουστική και δείχνει αδιαφορία κι εγκατάλειψη και δεν ταιριάζει σε μια πόλη ελκυστική, ευρωπαϊκή και κλιματικά ουδέτερη.
Γ.Σ.
Να καθαριστεί αυτός ο κοινόχρηστος χώρος, απέναντι από την αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς και να διαμορφωθεί σε πάρκινγκ αυτοκινήτων, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, ζητούν
περίοικοι, από τον Δήμο Καλαμάτας.
Η σημερινή του εικόνα είναι αποκρουστική και δείχνει αδιαφορία κι εγκατάλειψη και δεν ταιριάζει σε μια πόλη ελκυστική, ευρωπαϊκή και κλιματικά ουδέτερη.
Γ.Σ.