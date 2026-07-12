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Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026 16:11

Να γίνει πάρκινγκ

Γράφτηκε από την

Να γίνει πάρκινγκ

Navarino Agora

Να καθαριστεί αυτός ο κοινόχρηστος χώρος, απέναντι από την αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς και να διαμορφωθεί σε πάρκινγκ αυτοκινήτων, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, ζητούν
περίοικοι, από τον Δήμο Καλαμάτας.

Η σημερινή του εικόνα είναι αποκρουστική και δείχνει αδιαφορία κι εγκατάλειψη και δεν ταιριάζει σε μια πόλη ελκυστική, ευρωπαϊκή και κλιματικά ουδέτερη.
Γ.Σ.

 

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