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Σάββατο, 05 Σεπτεμβρίου 2026 11:01

Επικίνδυνη διασταύρωση

Γράφτηκε από τον

Επικίνδυνη διασταύρωση

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Είναι μια από τις πιο επικίνδυνες διασταυρώσεις, αυτή στις οδούς Καίσαρη και Αριστοδήμου, στο κέντρο της Καλαμάτας. Και αυτό γιατί τα αυτοκίνητα παρκάρουν στη γωνία της Καίσαρη και οι οδηγοί που κατεβαίνουν την Αριστοδήμου, δεν έχουν καθόλου ορατότητα.

Επιβάλλεται άμεσα ο Δήμος να τοποθετήσει κολονάκια, που θα αποτρέπουν τη στάθμευση, όπως έχει κάνει στην απέναντι γωνία.

 

Γ.Σ.

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