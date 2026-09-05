Επικίνδυνη διασταύρωση

Είναι μια από τις πιο επικίνδυνες διασταυρώσεις, αυτή στις οδούς Καίσαρη και Αριστοδήμου, στο κέντρο της Καλαμάτας. Και αυτό γιατί τα αυτοκίνητα παρκάρουν στη γωνία της Καίσαρη και οι οδηγοί που κατεβαίνουν την Αριστοδήμου, δεν έχουν καθόλου ορατότητα.