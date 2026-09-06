Δεν έκανε “γκελ”

“Ησυχο” θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το φετινό Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας, τουλάχιστον σε επίπεδο μουσικών εκδηλώσεων που κατάφεραν να κάνουν ιδιαίτερο «γκελ» στο ευρύ κοινό.

Πέρα από τη συναυλία της Ανδρομάχης στο λιμάνι και την εμφάνιση του Πάνου Μουζουράκη στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας, δύσκολα ξεχωρίζει κάποια άλλη μεγάλη διοργάνωση.

Στην «Ε» έχει ήδη σχολιαστεί αρνητικά η περιορισμένη παρουσία εκδηλώσεων στο λιμάνι και γενικότερα στην παραλιακή ζώνη.

Όπως σημείωσε επαγγελματίας της περιοχής, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που η κίνηση αρχίζει σταδιακά να μεταφέρεται προς το κέντρο της πόλης τις βραδινές ώρες. Μία ακόμη συναυλία στο λιμάνι, έστω στις αρχές του μήνα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια όμορφη υπενθύμιση ότι στην Καλαμάτα το καλοκαίρι δεν τελειώνει με το ημερολόγιο.