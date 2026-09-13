Θέμα ασφάλειας

Η κατάσταση της μεταλλικής σκάλας στα «Βραχάκια» δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό φθοράς, αλλά ένα παράδειγμα προβλήματος που αντιμετωπίζεται κατά καιρούς με ημίμετρα, χωρίς οριστική λύση.