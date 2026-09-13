Θέμα ασφάλειας

18:50 13/09
Όταν, μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ακόμη και για τραυματισμό, η ανάγκη για άμεση και ουσιαστική παρέμβαση δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά ασφάλειας.
Τ.Αν.
Η κατάσταση της μεταλλικής σκάλας στα «Βραχάκια» δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό φθοράς, αλλά ένα παράδειγμα προβλήματος που αντιμετωπίζεται κατά καιρούς με ημίμετρα, χωρίς οριστική λύση.
Όταν, μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ακόμη και για τραυματισμό, η ανάγκη για άμεση και ουσιαστική παρέμβαση δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά ασφάλειας.
Τ.Αν.