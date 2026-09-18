eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 20:09

Ζωντάνεψαν μνήμες

Γράφτηκε από τον

Ζωντάνεψαν μνήμες

Premium Strom

 

 

Συνάντηση με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με πολλές μνήμες - εξομολογήσεις για ξεχωριστές στιγμές, πριν και κυρίως μετά τον σεισμό του 1986, ήταν η εκδήλωση των συνταξιούχων δημοτικών υπαλλήλων, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον σεισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης με τήρηση ενός λεπτού σιγή, για τους υπαλλήλους που έχουν φύγει από τη ζωή.

Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις