Ζωντάνεψαν μνήμες

Συνάντηση με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με πολλές μνήμες - εξομολογήσεις για ξεχωριστές στιγμές, πριν και κυρίως μετά τον σεισμό του 1986, ήταν η εκδήλωση των συνταξιούχων δημοτικών υπαλλήλων, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον σεισμό.