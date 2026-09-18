Ζωντάνεψαν μνήμες

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης με τήρηση ενός λεπτού σιγή, για τους υπαλλήλους που έχουν φύγει από τη ζωή.
Γ.Σ.
Συνάντηση με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με πολλές μνήμες - εξομολογήσεις για ξεχωριστές στιγμές, πριν και κυρίως μετά τον σεισμό του 1986, ήταν η εκδήλωση των συνταξιούχων δημοτικών υπαλλήλων, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον σεισμό.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης με τήρηση ενός λεπτού σιγή, για τους υπαλλήλους που έχουν φύγει από τη ζωή.
Γ.Σ.