Τι λένε οι Μεσσήνιοι;

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστας Λεβέντης το λέει ξεκάθαρα.

Αν οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν, προτεραιότητα πρέπει να έχει η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου Πάτρα–Πύργος–Καλαμάτα και να ακολουθήσει η πανάκριβη υπογειοποίηση έξι χιλιομέτρων στην Πάτρα.

Ζητεί μάλιστα κοινή θέση Ηλείας και Μεσσηνίας και έναν ενιαίο δυτικό σιδηροδρομικό άξονα. 2026-10-07 Σαφέστατα συμφωνούμε. Το ερώτημα πλέον απευθύνεται στους άρχοντες της Μεσσηνίας. Συμφωνούν με αυτή την προτεραιότητα; Και αν συμφωνούν, πότε σκοπεύουν να τη διεκδικήσουν μαζί με την Ηλεία;

Γιατί οι ευκαιρίες χάνονται όταν ο ένας διεκδικεί και ο άλλος παρακολουθεί.