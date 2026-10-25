Απαιτείται προσοχή

Προσοχή χρειάζεται από τους πεζούς στο κέντρο της Καλαμάτας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά.

Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί πολίτες να κινούνται κατά μήκος των κλειστών τμημάτων του δρόμου, παρά το γεγονός ότι το οδόστρωμα είναι σκαμμένο, με διάφορα εμπόδια, εκτεθειμένες σωληνώσεις και ανώμαλες επιφάνειες που εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού. Ιδιαίτερα λόγω της περιορισμένης ορατότητας τη νύχτα, απαιτείται αυξημένη προσοχή και τήρηση της σχετικής σήμανσης, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Τ.Αν.