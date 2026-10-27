Κατεδαφίστηκαν παλιά καταστήματα στην Αναγνωσταρά

Κατεδαφίστηκαν στην οδό Αναγνωσταρά, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, δύο παλιά γνωστά καταστήματα της Καλαμάτας, το χρωματοπωλείο Ξυδέα και το κρεοπωλείο Μουτεβελή.

Είχαν εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια και “συνέβαλαν” στην υποβάθμιση της Αναγνωσταρά. Με την κατεδάφιση φέρεται να προωθείται η αξιοποίηση και η οικοδόμηση του χώρου.

Γ.Σ.