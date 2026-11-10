Επτά χρόνια με ρυθμούς του περασμένου αιώνα

Η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη την παρουσία του στην Καλαμάτα στις 19 Οκτωβρίου 2019, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης.

Επτά χρόνια αργότερα, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για επιτάχυνση της ανάπτυξης, η Μεσσηνία δεν γύρισε σελίδα και περιμένει ακόμα την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής. Ασφαλώς, στο διάστημα αυτό προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί, υπογράφηκαν συμβάσεις και άνοιξαν εργοτάξια. Το ζητούμενο όμως είναι η ολοκλήρωση των έργων και η απόδοσή τους στους πολίτες. Και σε αυτόν τον τομέα οι επιδόσεις παραμένουν απογοητευτικές.

Το Φιλιατρινό φράγμα δημοπρατήθηκε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2017, αλλά τα αρδευτικά δίκτυα δημοπρατήθηκαν μόλις το 2024, με την ολοκλήρωσή τους να προβλέπεται πλέον για το τέλος του 2029, δηλαδή 21 χρόνια μετά την αρχική δημοπράτηση του φράγματος.

Ο δρόμος Τζάνε – Καλαμάκι δημοπρατήθηκε το 2012, συμβασιοποιήθηκε το 2013, χρειάστηκε νέα εργολαβία το 2023 και κανένας δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί.

Ο δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι συμβασιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, με προθεσμία δύο ετών και οι εργασίες συνεχίζονται με άγνωστο ορίζοντας ολοκλήρωσης.

Η βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα συμβασιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2023 και ήδη έχει πάρει έξι παρατάσεις.

Στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη εγκρίθηκε αποζημίωση έως 79,3 εκατ. ευρώ για τις καθυστερήσεις, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πώς θα συνδεθεί ο δρόμος με τη νέα είσοδο της Καλαμάτας. Άγνωστο παραμένει και το τελικό κόστος, εξαιτίας των απαλλοτριώσεων και των πρόσθετων αποζημιώσεων.

Για το μάστερ πλαν του Λιμανιού της Καλαμάτας οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 2008 και η ολοκλήρωση της μελέτης μετατίθεται, ύστερα από εννέα παρατάσεις, στον Σεπτέμβριο του 2027.

Η παραχώρηση του αεροδρομίου ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, ενώ η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραπέμπεται στα επόμενα χρόνια.

Τα παραδείγματα αποτυπώνουν τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος παραγωγής δημόσιων έργων, τις οποίες καμία κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Αν ο πρωθυπουργός επιθυμεί να πείσει ότι η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, οφείλει να παρέμβει αποφασιστικά στην ταχύτητα σχεδιασμού και υλοποίησης των υποδομών. Οι εξουθενωτικά αργοί ρυθμοί απογοητεύουν τους πολίτες, αποθαρρύνουν τους επενδυτές και αποδεικνύουν ότι η οικονομία εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το βάρος των δομικών αδυναμιών που συνέβαλαν στη χρεοκοπία του 2010.

σ.σ Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τη ημέρα που επισκέφθηκε την Μεσσηνία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

lathanasis@gmail.com