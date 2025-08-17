Nεκρή η πρώην Μις Ρωσία σε τροχαίο με άλκη

Η Kseniya Alexandrova, πρώην διαγωνιζόμενη στα Μις Υφήλιος, σκοτώθηκε μετά από φρικτό τροχαίο δυστύχημα με άλκη στη Ρωσία. Είχε παντρευτεί μόλις τέσσερις μήνες πριν.

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρωσία ο θάνατος της Kseniya Alexandrova, πρώην αναπληρωματικής Μις Ρωσία και διαγωνιζόμενης στα καλλιστεία Miss Universe το 2017, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Η 30χρονη Alexandrova τραυματίστηκε σοβαρά όταν μία άλκη πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγό της, στην περιοχή Τβερ Ομπλάστ της Ρωσίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου, με το ζώο να χτυπά με δύναμη το παρμπρίζ και να εισβάλει στο εσωτερικό του οχήματος, προκαλώντας της εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή γυναίκα έπεσε σε κώμα και, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου, έπειτα από 40 ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση.



Ο σύζυγός της, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, επέζησε και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, λέγοντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης: «Όλα συνέβησαν σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Η άλκη πετάχτηκε μπροστά μας και δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω».

Όπως ανέφερε, το ζώο διαπέρασε το παρμπρίζ και τα άκρα του χτύπησαν κατευθείαν στο κεφάλι της Kseniya, προκαλώντας θανάσιμα τραύματα.

Η Alexandrova και ο σύζυγός της είχαν παντρευτεί μόλις τέσσερις μήνες νωρίτερα, με τη νεαρή γυναίκα να μοιράζεται στα social media στιγμές από τον γάμο τους.

Η είδηση του θανάτου της συγκλονίζει τους θαυμαστές της και τον χώρο των καλλιστείων, με πλήθος συλλυπητηρίων να κατακλύζει τον λογαριασμό της στο Instagram.

