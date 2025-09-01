Global Sumud Flotilla: Ο στόλος επιστρέφει προσωρινά στην Βαρκελώνη λόγω καιρού (βίντεο)

Στη Βαρκελώνη επέστρεψε προσωρινά λόγω θυελλωδών ανέμων ο στόλος του Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στόλος καραβιών του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησε την Κυριακή (01/9) από το λιμάνι της Βαρκελώνης, μέρος της διεθνούς θαλάσσιας πρωτοβουλίας με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και το σαπάσιμο του ισραηλινού αποκλεισμού, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι μετά τον απόπλου της Κυριακής λόγω κακοκαιρίας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών —με ανέμους που ξεπερνούσαν τους 30 κόμβους (55,5 χλμ/ώρα)— αποφάσισαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.

Η ομάδα έχει προγραμματίσει συνάντηση για τη Δευτέρα προκειμένου να αποφασίσει πότε θα συνεχιστεί το ταξίδι προς τη Λωρίδα της Γάζας, με το ενδεχόμενο να αποπλεύσει εκ νέου αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα.

Η πρώτη συνοδεία, που αποτελείται από δεκάδες μικρά πολιτικά σκάφη με ακτιβιστές, εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, γιατρούς, ναυτικούς και ανθρωπιστική βοήθεια, απέπλευσε από ισπανικά λιμάνια στις 31 Αυγούστου με προορισμό την Τυνησία, όπου θα συναντηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου με το δεύτερο κύμα.

Οι διοργανωτές περιγράφουν τη Global Sumud Flotilla ως τη μεγαλύτερη θαλάσσια αποστολή προς τη Γάζα, που φέρνει μαζί περισσότερα από 50 πλοία και αποστολές από τουλάχιστον 44 χώρες.

Σε ενημέρωση Τύπου από την Plaça del Rei στη Βαρκελώνη, ο Σαΐφ Αμπουκσέκ δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί αργότερα και ότι οι λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα λιμάνια και τα πλοία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα για λόγους ασφαλείας.

Η ομάδα εκτιμά ότι ο στόλος θα χρειαστεί επτά έως οκτώ ημέρες για να πραγματοποιήσει το ταξίδι περίπου 3.000 χιλιομέτρων (1.620 ναυτικών μιλίων) προς τη Γάζα.

