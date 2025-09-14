eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε στα 46 του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Ρίκι Χάτον

Πέθανε στα 46 του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Ρίκι Χάτον

Νεκρός βρέθηκε στα 46 του χρόνια ο σπουδαίος μποξέρ από την Αγγλία, Ρίκι Χάτον.

Ο θρυλικός Άγγλος πυγμάχος Ρίκι Χάτον εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία που διεξάγει σχετική έρευνα.

Σε ηλικία 46 ετών ο Χάτον είχε αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο παγκόσμιο μποξ, με σπουδαίες αναμετρήσεις απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους όπως ο Μάνι Πακιάο και ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ. Υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής σε δύο κατηγορίες, ενώ σε σύνολο 48 επαγγελματικών αγώνων σημείωσε 45 νίκες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του.

Πηγή: news247.gr

