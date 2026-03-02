eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2026

Η πολεμική κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή εκτινάσσσει την αξία του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου

Η πολεμική κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή εκτινάσσσει την αξία του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου

Το δολάριο εκτινάχθηκε ως αποτέλεσμα της πολεμικής κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς το νόμισμα που αποτελεί ασφαλές καταφύγιο και εγκαταλείποντας επενδύσεις υψηλού ρίσκου.

Η σύρραξη «έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ολόκληρο τον κόσμο» και «έχει προκαλέσει μαζική αποχώρηση από τις τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου», ανεβάζοντας την τιμή του χρυσού και του δολαρίου ως ασφαλών καταφυγίων, σχολιάζει ο Patrick Munnelly, αναλυτής του Tickmill.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, η μεταφορά του οποίου έχει επηρεασθεί από την διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ, τείνει επίσης να ενισχύσει το δολάριο, καθώς είναι το νόμισμα τιμολόγησης του μαύρου χρυσού.

Μετά την αύξηση κατά 1% της ισοτιμίας του έναντι της αγγλικής λίρας, το δολάριο κέρδιζε 0,99% έναντι της στερλίνας στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Ενισχυμένη επίσης κατά 0,75% είναι η ισοτιμία του έναντι του ευρώ, στο 1,1724 δολάριο ανά ευρώ.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

