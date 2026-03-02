Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έπειτα από επικοινωνία με Ν. Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης, το περιστατικό προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας.
«Είχα συνομιλία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι», ανέφερε.
«Παρόλο που η Κύπρος δεν ήταν στόχος, ξεκαθαρίζω: Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», κλείνει την ανάρτηση της η φον ντερ Λάιεν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ