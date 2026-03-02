Π. Μαρινάκης: Είμαστε έτοιμοι ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επαναπατριστούν Έλληνες από τις περιοχές της Μ. Ανατολής

«Η ελληνική κυβέρνηση διά του υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι οι ελληνικές πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Τόνισε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδα αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των προξενικών αρχών της χώρας μας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους όταν αυτός καταστεί εφικτός καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τις οποίες οι τρεις είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής».

Διαβάστε επίσης: Τηλεδιάσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη με τους επικεφαλής πρεσβειών και προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ωστόσο ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός «καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί». Είναι σημαντικό όπως είπε οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και των αρχών του εξωτερικού καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μία εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα Κατάρ και ΗΑΕ, αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες και επανέλαβε ότι το πρόβλημα αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές.

«Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα», τόνισε.

Περνώντας στο επόμενο θέμα αναφέρθηκε στη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. «Τα λόγια στερεύουν απέναντι στην τραγωδία που βιώνουν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων. Στο πάνδημο αίτημα: "ποτέ ξανά" ανταποκρινόμαστε, ως οφείλουμε, με πράξεις. Στόχος και υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα τρένα. Το τρίπτυχο της αλλαγής που επιχειρούμε στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο είναι: νέα υποδομή - νέα τρένα - νέοι σταθμοί. Τα έργα και στα τρία αυτά μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολλαπλά ορόσημα ολοκλήρωσης εντός του 2026 και του 2027».

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό αναλυτικά σε σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο: «Υπεγράφησαν και ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του κεντρικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ETCS on board σε όλα τα τρένα, έγινε η παραγγελία νέων τρένων, αξίας 308 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, η Ελλάδα θα έχει νέα τρένα μετά από 20 και πλέον χρόνια, αποκτήσαμε νέες δικλείδες ασφαλείας με το railway.gov.gr και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού. Επίσης ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης Δημοσίου - Hellenic Train, με αποτέλεσμα περισσότερες επενδύσεις και αυστηρότερες ρήτρες, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τον σιδηρόδρομο 5220/25. Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπονται -μεταξύ άλλων- τα εξής: θεσπίστηκε συνολική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του σιδηροδρόμου, καταργήθηκε η μονιμότητα στον ΟΣΕ, επιβάλλονται αυστηρές ποινές για σοβαρά λάθη προσωπικού ασφαλείας, άλλαξαν οι Διοικήσεις σε ΟΣΕ, ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ΡΑΣ, μπήκε τέλος στο "μπαλάκι ευθυνών" μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ - ΓΑΙΑΟΣΕ - ΟΣΕ και η εταιρεία λειτουργεί, πλέον, ενιαία, ολοκληρώθηκε το braingain.ose.gr, με πάνω από 300 αιτήσεις. Ο νέος ΟΣΕ στελεχώνεται με Έλληνες του εξωτερικού με σιδηροδρομική εμπειρία», κά.

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα αποδοθούν ευθύνες με αυστηρό και αμερόληπτο τρόπο, όχι από αυτόκλητους δικαστές, ούτε από τα επικίνδυνα "τηλεδικαστήρια" αλλά αποκλειστικά και μόνο από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη», υπογράμμισε.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «χάρη στις πολιτικές της κυβέρνησης η Ελλάδα αποτελεί, πλέον, βασικό συντελεστή στην εξίσωση που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο. Μέσα στην εβδομάδα υπογράφηκαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες στην Ουάσιγκτον από την Atlantic SEE LNG Trade, που αποτελεί κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Οι συμφωνίες αφορούν στην πώληση αμερικανικού LNG σε τέσσερις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, στις αγορές του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι από την έναρξη λειτουργίας της στις 21 Οκτωβρίου 2024 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χειρίστηκε 958 υποθέσεις, για τις οποίες αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.094 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 2.159, με 598 κατηγορούμενους να προφυλακίζονται. Υπογράμμισε ότι «τα στοιχεία πιστοποιούν πως οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση, με στόχο τη νομιμότητα παντού, αποδίδουν. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ανταποκρινόμαστε σ' αυτές, ασκώντας το καθήκον της τάξης και της ασφάλειας απέναντι στον ελληνικό λαό και στη δικαιοσύνη».

Το ζήτημα των τιμολογίων λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν το επόμενο θέμα. «Τον Μάρτιο καταγράφηκαν ουσιαστικές μειώσεις στα τιμολόγια λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας όσα είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός κατά την απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης την Παρασκευή. Σε συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών χονδρικής τον Φεβρουάριο κατά 27% περίπου, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησαν σε σημαντικές αναπροσαρμογές προς τα κάτω. Ο βασικός πάροχος (ΔΕΗ) μείωσε το πράσινο και το κίτρινο τιμολόγιό του σε ποσοστό άνω του 7% και 23% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα περνώντας άμεσα στους πελάτες του τις μειώσεις που καταγράφηκαν στη χονδρική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πράσινο τιμολόγιο Μαρτίου του βασικού παρόχου είναι κατά 17% χαμηλότερο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Ανάλογες μειώσεις ανακοίνωσαν και οι υπόλοιποι προμηθευτές στο πράσινο τιμολόγιο που κυμαίνονται από 6-34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το πράσινο τιμολόγιο ξεκινά από τα 9,3 λεπτά/kWh».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου. «Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Είπε ολοκληρώνοντας ότι στα 23,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το 2024. «Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%. Αυξήθηκαν τόσο οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,7 δισ. ευρώ όσο και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, φθάνοντας τα 9,9 δισ. ευρώ. Τη χώρα μας επισκέφθηκαν 37,98 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αριθμός κατά 5,6% αυξημένος από το 2024».

ΑΠΕ-ΜΠΕ