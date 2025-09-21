Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ' εκφράζει την αλληλεγγύη του με «τη μαρτυρική γη» της Γάζας

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη» της Γάζας.
«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», συνέχισε. «Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους πιστούς.
ΑΠΕ-ΜΠΕ