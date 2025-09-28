Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή σε βάρος του πρώην υπουργού Γεωργίας Τανγκ Ρεντζιάν

Ο Τανγκ Ρεντζιάν, πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων στην Κίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο με αναστολή για δωροδοκία από δικαστήριο της επαρχίας Τζιλίν την Κυριακή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Τανγκ δέχτηκε δωροδοκίες, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γιουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια), σε διάφορες θέσεις που κατείχε από το 2007 έως το 2024, ανέφερε το Xinhua.

Το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Τσανγκτσούν ανέστειλε την ποινή θανάτου του για δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι ομολόγησε τα εγκλήματά του, πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες αφότου τέθηκε υπό έρευνα από την υπηρεσία κατά διαφθοράς και απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Η έρευνα για τον Τανγκ ήταν ασυνήθιστα γρήγορη και ακολούθησε παρόμοιες έρευνες για τον υπουργό Άμυνας Λι Σανγκφού και τον προκάτοχό του Γουέι Φενγκχέ.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε μια εκστρατεία εκκαθάρισης του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Κίνας το 2020, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι δικαστές είναι «απόλυτα πιστοί, απόλυτα «καθαροί» και απόλυτα αξιόπιστοι».

Ο Τανγκ ήταν κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020, πριν ονομαστεί υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με επίσημες βιογραφίες.

Τον Ιανουάριο, ο Σι δήλωσε ότι η διαφθορά είναι η μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και συνεχίζει να αυξάνεται.

Πηγή: in.gr