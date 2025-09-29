Eθισμένοι στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα οι Αμερικανοί μεσήλικες

Πολλοί ενήλικες ηλικίας 50 έως 80 ετών, ιδιαίτερα γυναίκες της Γενιάς Χ, στην Αμερική εμφανίζουν σημάδια εθισμού σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτό διαπιστώνουν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν σε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Addiction.

Η Γενιά Χ είναι η πρώτη γενιά στις ΗΠΑ που μεγάλωσε με υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα να υπάρχουν διαθέσιμα παντού, όπως γλυκά, γρήγορο φαγητό, ζαχαρούχα ποτά και άλλα τρόφιμα τα οποία περιέχουν επιπλέον λιπαρά, αλάτι, ζάχαρη και αρωματικές ουσίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 21% των γυναικών και το 10% των ανδρών της Γενιάς X, στην ηλικία των 50-60 ετών, δείχνουν σημάδια εθισμού στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των Baby Boomers, δηλαδή των ενηλίκων που μεγάλωσαν μόλις μία ή δύο δεκαετίες νωρίτερα και ήρθαν σε επαφή με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μόνο στην ενήλικη ζωή τους. Συγκεκριμένα, στους ενηλίκους 65-80 ετών μόνο το 12% των γυναικών και το 4% των ανδρών φαίνεται να έχουν εθιστεί στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Στη μελέτη ερευνήθηκαν δεδομένα για περισσότερους από 2.000 Αμερικανούς, οι οποίοι συμμετείχαν σε εθνική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για την υγιή γήρανση. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τροποποιημένο ένα τυποποιημένο εργαλείο για τη διάγνωση διαταραχών χρήσης ουσιών. Η κλίμακα περιλάμβανε 13 ερωτήσεις σχετικά με τον εθισμό σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά, όπως έντονη επιθυμία, επαναλαμβανόμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειωθεί η κατανάλωση, συμπτώματα στέρησης και αποφυγή κοινωνικών δραστηριοτήτων λόγω φόβου υπερκατανάλωσης.

Ο εθισμός φαίνεται να είναι συχνότερος στις γυναίκες, αντίθετα με τις παραδοσιακές διαταραχές χρήσης ουσιών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μία εξήγηση μπορεί να είναι η επιθετική εμπορική προώθηση των τροφίμων αυτών στις γυναίκες κατά τη δεκαετία του 1980, που παρουσιάστηκαν ως λύσεις για τον έλεγχο του βάρους.

Επίσης, οι ερευνητές εντόπισαν σαφή συσχέτιση με την υγεία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με πολύ υψηλότερο κίνδυνο εθισμού να εμφανίζουν όσοι χαρακτηρίζουν την ψυχική ή σωματική τους υγεία ως μέτρια ή κακή ή δηλώνουν ότι μερικές φορές ή συχνά αισθάνονται απομονωμένοι από τους άλλους. Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες ηλικίας 50-80 ετών που δήλωσαν υπέρβαρες είχαν έντεκα φορές περισσότερες πιθανότητες να πληρούν τα κριτήρια για εθισμό σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σε σύγκριση με τις γυναίκες που δήλωσαν ότι το βάρος τους είναι φυσιολογικό. Οι υπέρβαροι άνδρες είχαν 19 φορές περισσότερες πιθανότητες.

Οι άνδρες που ανέφεραν μέτρια ή κακή ψυχική υγεία είχαν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να πληρούν τα κριτήρια για εθισμό σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και οι γυναίκες τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες. Όσον αφορά στη σωματική υγεία, οι άνδρες που ανέφεραν μέτρια ή κακή υγεία είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πληρούν τα κριτήρια για εθισμό σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ οι γυναίκες είχαν σχεδόν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες.

Τέλος, οι άνδρες και οι γυναίκες που ανέφεραν ότι ένιωθαν απομονωμένοι μερικές φορές ή συχνά είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πληρούν τα κριτήρια για εθισμό σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέφεραν απομόνωση.

Η συγγραφέας και καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, 'Ασλεϊ Γκέαχαρντ, τονίζει ότι «τα παιδιά και οι έφηβοι σήμερα καταναλώνουν ακόμα υψηλότερα ποσοστά θερμίδων από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σε σύγκριση με τους μεσήλικες όταν ήταν νέοι. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, οι μελλοντικές γενιές ενδέχεται να παρουσιάσουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά εθισμού στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αργότερα στη ζωή τους».

ΑΠΕ - ΜΠΕ