Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρόκειται να πραγματοποιήσει κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το απόγευμα της Δευτέρας, εν μέσω ισχυρισμών από την Ουάσινγκτον ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.

Η συνάντηση — η τέταρτη μεταξύ των δύο συμμάχων από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο — έρχεται μετά την παρουσίαση από τον Αμερικανό ηγέτη μίας πρότασης 21 σημείων, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, προς άλλους περιφερειακούς ηγέτες στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social την Κυριακή. «Όλοι είναι υπέρ για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε».

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ δεν επαληθεύονται πάντα, και τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς δηλώνουν ότι χρειάζονται χρόνο για να μελετήσουν το σχέδιο. Την Παρασκευή, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε Αμερικανούς συντάκτες σε ενημέρωση υπό φόντο, ότι μόνο μετά τη συνάντηση της Δευτέρας θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από το Ισραήλ. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα δει το σχέδιο.

Δημοσιεύματα στην Washington Post και την Times of Israel αναφέρουν πως, βάσει της πρότασης, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ομήρους — ζωντανούς και νεκρούς — εντός 48 ωρών, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματα θα αποσυρθούν σταδιακά. Το Ισραήλ θα συμφωνήσει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Παλαιστινιακής περιοχής· θα εγκαθιδρυθεί μια μεταβατική διοίκηση και θα εφαρμοστεί σχέδιο αποριζοσπαστικοποίησης των σχολείων και των τεμενών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι συνομιλίες γίνονται ενώ το Ισραήλ εντείνει την επίθεση στη Γάζα, με στόχο την εξάλειψη των εναπομεινάντων στρατιωτικών βάσεων της Χαμάς. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν εκδιώξει 700.000 από τους 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης και έχουν καταστρέψει ψηλά κτίρια, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, περιέχουν εξοπλισμό της Χαμάς και σήραγγες όπου δρουν μαχητές της οργάνωσης.

Ισραηλινά χερσαία στρατεύματα προχώρησαν βαθύτερα στη Γάζα το βράδυ της Κυριακής, φτάνοντας περίπου 1 χιλιόμετρο από το κύριο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν τανκς και στρατιωτικά οχήματα σε κεντρικά σημεία.

Ο πόλεμος, που κλείνει δύο χρόνια την επόμενη εβδομάδα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 66.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν επανειλημμένα εκτοπιστεί και αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, με οργανισμό υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ να κηρύσσει λιμό σε ορισμένες περιοχές της λωρίδας πριν από έναν μήνα.

