Επιστρέφουν τη Δευτέρα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται σε φυλακή του Ισραήλ (βίντεο)

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Το υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, καθώς και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου Sumud , βρίσκονται Στο κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ, μέχρι να απελαθούν.

Οι 11 από τους 27 κάνουν απεργία πείνας, με αίτημα να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους. Η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να συνομιλεί εκ νέου με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου, μίλησε με δικηγόρους των ακτιβιστών οι οποίοι μετέφεραν ότι είναι καλά στην υγεία τους. «Έχουν ανεβασμένο ηθικό. Θέλουν να διαδώσουν το μήνυμα ότι είναι εδώ για έναν σπουδαίο λόγο», τόνισε μεταξύ άλλων, η δικηγόρος Άσαντ Μπεσάρα προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι πολύ κουρασμένοι.

Πηγή: ertnews.gr