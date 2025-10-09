eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2025 12:39

Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα

Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που θέτει τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδας, μετέδωσε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera.

 

