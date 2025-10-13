Οι ηγέτες υπέγραψαν τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα (βίντεο)

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, καθώς υπεγράφη η συμφωνία για την ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στη διάρκεια της Συνόδου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε επίσης το έναυσμα για την εκκίνηση των συνομιλιών για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του για τη Γάζα.

Πιο αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Στην ομιλία του στην έναρξη της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σπουδαία για τη Μέση Ανατολή».

Αυτή είναι μια συμφωνία που θα κρατήσει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, βάζοντας την υπογραφή του στο κείμενο του σχεδίου, δεσμεύοντας ουσιαστικά τόσο όσους συμμετείχαν, όσο και όσους δεν συμμετείχαν να στηρίξουν τη διαδικασία, ειδικότερα τώρα που μπαίνει στο πιο δύσκολο και σύνθετο στάδιο της.

«Αυτό πήρε 3.000 χρόνια, μπορείτε να το πιστέψετε; Και θα αντέξει», είπε ο Τραμπ καθώς υπέγραφε την συμφωνία.

«Είναι μια ιστορική ημέρα για ολόκληρη την περιοχή, πετύχαμε το αδύνατο» είπε, επαναλαμβάνοντας ότι «σήμερα δεν υπογράφουμε μόνο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, υπογράφουμε μια νέα αρχή για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Τα πρώτα βήματα προς την ειρήνη είναι πάντα τα πιο δύσκολα και σήμερα, τα κάναμε μαζί» τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου έχει ήδη αρχίσει, καθώς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ειδικός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης και είπε ότι αυτή «είναι η ημέρα για την οποία άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάζονται, αγωνίζονται, ελπίζουν και προσεύχονται».

«Πετύχαμε αυτό που όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο, επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε και πρόσθεσε: «είναι τόσο όμορφο να βλέπεις μια νέα και όμορφη μέρα να ανατέλλει. Και τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση».

Ο Τραμπ εξέφρασε την «τεράστια ευγνωμοσύνη του προς τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη» που, όπως λέει, «βοήθησαν να καταστεί δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε αλφαβητικά κάθε χώρα στη Σύνοδο, ξεκινώντας με τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στη συνέχεια παρουσίασε τους ηγέτες της συνόδου στο Σαρμ ελ Σέιχ. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ για τα λόγια του, ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας: «Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε».

Όταν έφτασε στη Γαλλία, ο Τραμπ είπε πως «θα φανταζόταν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν στέκεται κάπου πίσω του». Όταν όμως κατάλαβε ότι ο Γάλλος πρόεδρος απουσίαζε, πρόσθεσε: «Δεν το πιστεύω. Σήμερα κρατάς χαμηλό προφίλ».

Κλείνοντας, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και την χαρακτήρισε «όμορφη» και «πολύ επιτυχημένη πολιτικό». «Τώρα, αν χρησιμοποιείς τη λέξη “όμορφη” στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια γυναίκα, αυτό είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας. Αλλά θα ρισκάρω», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, «μετακινήθηκε» στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Κιρ Στάρμερ να κάνει ένα σύντομο βήμα μπροστά και να ανταλλάσσει αθόρυβα σχόλια με τον Τραμπ, προτού επιστρέψει στη θέση του πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

