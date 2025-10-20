ΕΕ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο από το 2028

Με συντριπτική πλειοψηφία, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο, αποδέχθηκε το σχέδιο κανονισμού για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ο προτεινόμενος κανονισμός εισάγει μια νομικά δεσμευτική, σταδιακή απαγόρευση τόσο των εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω αγωγών όσο και των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τη Ρωσία, με πλήρη απαγόρευση που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Ο κανονισμός αποτελεί κεντρικό στοιχείο του χάρτη πορείας REPowerEU της ΕΕ για τον τερματισμό της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, μετά τη χρήση του φυσικού αερίου ως όπλου από τη Ρωσία και τις επαναλαμβανόμενες διακοπές του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο, με σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Ο κανονισμός έχει πάρει την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου, τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένεται να εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Κατά την προσέλευσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην πορεία για ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. ««Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Το σχέδιο στης Επιτροπής ορίζει ότι οι εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα απαγορευτεί πλήρως και μόνιμα το 2028 το αργότερο.

Η ΕΕ θέλει να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου του στην Ουκρανία.

Για τηνΟυγγαρία και τη Σλοβακία που επικαλούνται θέματα ασφάλειας εφοδιασμού και εκτίναξης των τιμών, αποφασίστηκε οτι θα εξαιρεθούν από την απαγόρευση για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η Ρωσία παρέμεινε ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει την Ευρώπη να κάνει περισσότερα στοχεύοντας στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας ώστε να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα.

Πηγή: ertnews.gr