Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το εμπόριο «τερματίζονται»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών εκατέρωθεν.

«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν μόλις ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς χρησιμοποιεί με παραπλανητικό τρόπο διαφήμιση, που είναι ψευδής, στην οποία ο Ρόναλντ Ρέιγκαν εκφράζεται αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς», τόνισε αρχικά ο κ. Τραμπ.

Αναφερόταν σε εκστρατεία χρηματοδοτούμενη από την καναδική επαρχία Οντάριο, οποία κατέβαλε κάπου 75 εκατομμύρια, για να επηρεαστούν οι αμερικανοί ψηφοφόροι των ρεπουμπλικάνων, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις καναδικές αρχές πως προχώρησαν στην πρωτοβουλία «για να επηρεάσουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων» και να τεθεί εν αμφιβόλω η νομιμότητα των εκτελεστικών διαταγμάτων του με τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή οι δασμοί.

Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν ανέφερε μέσω X ότι η διαφημιστική εκστρατεία χρησιμοποιεί «κατά τρόπο επιλεκτικό ηχητικά αποσπάσματα και βίντεο» ομιλίας του εκλιπόντα ρεπουμπλικάνου τότε προέδρου, τον Απρίλιο του 1987.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαφήμιση «διαστρεβλώνει» όσα είχε πει ο Ρόναλντ Ρέιγκαν (1981-1989) σε εκείνη την ομιλία. Το Ίδρυμα «εξετάζει νομικές επιλογές για την υπόθεση αυτή», σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

«Οι τελωνειακοί δασμοί είναι πολύ σημαντικοί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των ΗΠΑ», επέμεινε από την πλευρά του ο κ. Τραμπ, πληκτρολογώντας και αυτή τη φράση με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

Πριν από αυτό το απρόσμενο διάβημα, έμοιαζε πιθανό να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Οτάβα και την Ουάσιγκτον για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και την ενέργεια, σύμφωνα με την εφημερίδα Globe & Mail, καθώς αναμενόταν συνάντηση του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι και του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο τέλος του μήνα.

Ερωτηθείς σχετικά χθες ο πρωθυπουργός Κάρνι ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε το ότι αναμενόταν άμεσα να τερματιστεί η διένεξη για το εμπόριο. «Θα δούμε», περιορίστηκε να πει σε δημοσιογράφους. «Βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή».

Ο Μαρκ Κάρνι είχε συναντηθεί στις αρχές Οκτωβρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διευθέτηση της διένεξης, αλλά χωρίς να εξασφαλίσει καμιά παραχώρηση, τουλάχιστον δημόσια.

Περί το 85% των εμπορευμάτων που περνούν τα σύνορα προς τη μια και την άλλη κατεύθυνση είναι απαλλαγμένο από τους δασμούς, αφού οι δυο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο, μαζί με το Μεξικό.

Όμως οι τομεακοί τελωνειακοί δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα, πλήττουν σκληρά τον Καναδά, οδηγώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας και θέτοντας εταιρείες υπό πίεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ